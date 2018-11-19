Дзюба готовится выйти на поле в матче Россия — Швеция
Москва, 19 ноября, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Форвард сборной России Артём Дзюба готовится выйти на поле в матче Лиги наций со Швецией. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Артём Дзюба
Отмечается, что нападающий прибыл в расположение национальной команды в ночь 19 ноября. В настоящее время он продолжает восстанавливаться после травмы.
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в котоырх забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.
Напомним, заключительный матч Лиги наций сборная России проведёт против команды Швеции. Встреча состоится в Стокгольме 20 ноября.
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