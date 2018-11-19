Хельсинки, 19 ноября, 2018, 13:01 — ИА Регнум. Послу России в Финляндии Павлу Кузнецову выражена обеспокоенность из-за нарушения работы системы спутниковой навигации GPS во время масштабных учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец»). Об этом сообщил 19 ноября МИД Финляндии.

Simon Carey GPS

«Ожидаем от России ответственного поведения и дальнейшего информирования по этому вопросу», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.

https://twitter.com/Ulkoministerio/status/1064446801917419520

Ранее сообщалось, что российского дипломата вызвало накануне для беседы финское ведомство, поскольку в ходе маневров были зафиксированы сбои в работе системы GPS, в которых Финляндия и Норвегия считают виновной Россию.

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