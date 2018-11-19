Москва, 19 ноября, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич назвал переход в московский ЦСКА лучшим решением в карьере. Об этом 19 ноября сообщает «Чемпионат».

Антон Зайцев Никола Влашич

"Переход в ЦСКА был моим лучшим решением. Надеюсь, что буду продолжать в том же духе», — сказал форвард.

Напомним, Влашич перешёл в ЦСКА летом 2018 года на правах аренды из английского «Эвертона». В составе «армейского» клуба он сыграл 15 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов.

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