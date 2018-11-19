Москва, 19 ноября, 2018, 12:32 — ИА Регнум. Нефть по-прежнему находится под давлением. 16 ноября котировки сдерживались новостями о возобновление экспорта нефти из провинции Киркук в Ираке. Более того, в целом, инвесторы также опасаются избыточного предложения нефти на мировом рынке при некотором ослаблении роста спроса, что является ключевым негативным драйвером в последнее время, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

Тем не менее ситуацию в ближайшее время может изменить Саудовская Аравия, которая может убедить ОПЕК перейти к сокращению добычи к концу 2018 года. В картеле думают о снижении добычи на 1,0−1,4 млн баррелей в сутки, чтобы предотвратить ослабление спроса и избежать перенасыщения рынка. Как минимум это может спровоцировать хороший отскок вверх.

«Технически по Brent целью коррекции являются уровне 71−72 доллара за баррель. В случае же обновления минимума 64,61 доллара за баррель падение усилится. Таргет на снижение — 61 доллар за баррель», — считает эксперт.

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