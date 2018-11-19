Калуга, 19 ноября, 2018, 12:27 — ИА Регнум. В Калужской области зарегистрировано 4987 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 8,2% выше уровня предыдущей недели. Рост числа заболевших отмечен в основном у детей школьного возраста (37,5%), сообщили 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Болеет

В областном центре зарегистрировано 2700 случаев ОРВИ. Темп роста числа зарегистрированных случаев составил 5,5%, при этом наиболее значительный рост простуды отмечен у детей школьного возраста (47,2%). Информации о приостановке учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях региона в управление Роспотребнадзора по Калужской области не поступала.

В стационары медицинских организаций области было госпитализировано 82 больных ОРВИ, что на 34,4% больше, чем на предыдущей неделе. Однако диагноз грипп на территории региона пока не регистрировался. Отметим, что данный диагноз ставят только на основе анализов, которые выполняют только в стационарах.

Напомним, во всех муниципальных районах и городских округах Калужской области продолжается иммунизация против гриппа. По состоянию на 16 ноября 2018 года привито 414 055 человек, в том числе 26 060 человек за счет средств областного бюджета. Охват прививками составил 46,0%.