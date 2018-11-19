Кемерово, 19 ноября, 2018, 12:22 — ИА Регнум. На кузбасских электростанциях Сибирской генерирующей компании (СГК) досрочно выполнена годовая ремонтная программа электротехнического оборудования, обеспечивающего выдачу электроэнергии и мощности в единую национальную сеть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

СГК Ремонт электротехнического оборудования на энергоппредприятиях Кузбасса

Всего за 2018 год на семи электростанциях Кузбасского филиала СГК отремонтировано 20 силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше.

«Это оборудование выполняет повышение напряжения — для передачи электрической мощности по высоковольтным воздушным линиям с наименьшими потерями», — пояснили в СГК.

Известно, что наибольший объем ремонтных работ на силовых трансформаторах был выполнен на Ново-Кемеровской ТЭЦ и Кемеровской ГРЭС. Там отремонтировано восемь и пять блочных трансформаторов соответственно.

«Внушительный объем ремонтов был проведен также на коммутационном электрооборудовании — выключателях и разъединителях распределительных устройств электростанций», — отмечают энергетики.

Комментируя информацию о том, что в 2018 году СГК удалось отремонтировать 115 выключателей 110 кВ и выше и 176 разъединителей 110 кВ и выше, заместитель начальника службы эксплуатации ЭТО Кузбасского филиала СГК Александр Абрамкин отметил:

«Это ключевое оборудование в части распределения и передачи электроэнергии, вырабатываемой электрическими станциями, позволяющее производить оперативное управление схемой выдачи мощности, а в случае системных аварий локализовать нарушения».

По его словам, досрочное выполнение ремонтной кампании в части электротехнического оборудования на Кузбасских электростанциях СГК позволит обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в период максимальных зимних нагрузок и низких температур.