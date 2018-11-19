Москва, 19 ноября, 2018, 12:31 — ИА Регнум. В Москве на фестивале «Зодчество-2018» в ЦВЗ «Манеж» появится инсталляция, посвящённая Москве-реке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Москомархитектуры 19 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва-река

Один из стендов организации посвящён проблеме комплексного развития набережных Москвы-реки.

«В последние годы судьба набережных Москвы-реки снова стала предметом пристального интереса как московских властей, так и жителей города. Благоустройство набережных в границах МКАД — потенциально один из самых масштабных проектов благоустройства общественного пространства в мире», — отметили в Москомархитектуре.

Так, протяженность береговой линии Москвы-реки в черте города превышает 196 км. В настоящее время благоустроено 59 км. В развитии, обслуживании и регулировании объектов на реке принимают участие свыше 57 городских департаментов и организаций.

Инсталляция, представленная на фестивале, демонстрирует разрез Москвы-реки: лабиринт из больших глянцевых шаров цвета индиго. Куратором проекта выступил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В пресс-службе Москомархитектуры также сообщили, что в среду 21 ноября на основной сцене фестиваля в Манеже состоится дискуссия «Москва-река как мегапроект».

Напомним, ХХVI Международный фестиваль «Зодчество» пройдет 19 — 21 ноября 2018 года в Москве на — 1 этаже ЦВЗ «Манеж».

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