Вильнюс, 19 ноября, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Литовские поставщики электроэнергии и газа утверждают, что в 2019 году они поднимут цены на электричество и газ для бытовых потребителей на 15−20%, а для бизнеса увеличение цены будет в пределах 30−60%. Об этом сегодня, 19 ноября, пишет литовское агентство BNS.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Представители Lietuvos energijos tiekimas утверждают, что рост цены на электроэнергию обусловлен ее подорожанием на рынке. Она повысилась за год на 40% и в среднем сейчас составляет 49 евро за мегаватт-час. Электроэнергию для бизнеса и вовсе ожидает рост вплоть на 60%. Об этом заявили представители поставщика Elektrum Lietuva.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цены на электроэнергию для литовских бытовых потребителей с 1 января 2019 года станут выше сразу на 20%. Такое решение 15 октября приняла литовская государственная комиссия по контролю цен и энергетики. Прибалтика до 2025 года (включительно) намерена выйти из единой постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и синхронизировать работу с континентальными сетями Европы.

В настоящий момент в Литве генерируется 15−25% необходимой ей электроэнергии, однако ради «энергетической независимости от России» Литва намерена покупать дорогое электричество с запада или скандинавских стран, нежели дешёвое из Белоруссии или России.