Порту, Португалия, 20 ноября, 2018, 05:02 — ИА Регнум. Леттерингом называются хорошо всем знакомые композиции из букв — они могут украшать одежду, ежедневники, посуду, книги, постеры, открытки и что угодно другое, где нужна красиво оформленная надпись. В чем состоит работа леттерера, как ей можно научиться и насколько она востребована, рассказала в интервью корреспонденту ИА REGNUM международный леттер Анна Рольская.

Анна Рольская Анна Рольская

К новому занятию Анна пришла четыре года назад и после нескольких серьезных обучающих курсов научилась рисовать как иллюстрации, так и шрифты. Сейчас Анна рисует шрифтовые иллюстрации и надписи. Вариантов применения этого умения немало, тем более, что леттеринг сейчас стал трендом — им украшают самую разнообразную печатную продукцию, а отдельное направление — меловые доски, ставшие неотъемлемым элементом следящих за модой ресторанов.

Идея открытия первой в России онлайн-школы леттеринга тоже принадлежит Рольской, она автор трех книг по данной теме — при работе над которыми, говорит автор, была сложность в том, «чтобы переложить свой опыт, чувство шрифта, композиции и цвета в последовательные инструкции, схемы и рекомендации». Анна ведет популярный блог к Instagram:

«Я очень открытая, поэтому мне часто задают вопросы и рассказывают свои жизненные истории. Эмоционально меня это увлекает, и мне хочется ответить. Но я понимаю, что это будет полезно не только этому человеку, но и всей моей аудитории. Как правило, мои прямые эфиры и посты — это ответы на вопросы. Таким образом я общаюсь с аудиторией и делюсь своим опытом».

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