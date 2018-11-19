Москва, 19 ноября, 2018, 11:57 — ИА Регнум. В Центре стратегических разработок произошли кадровые изменения. Главой совета (ЦСР) был избран министр экономического развития Максим Орешкин. Об этом сообщил бывший глава совета фонда, а ныне председатель Счётной палаты Алексей Кудрин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

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Кудрин уточнил, что сегодня, 19 ноября, он сложил свои полномочия на этом посту.

«Совет принял решение о введении в состав учредителей Центра стратегических разработок Министерства экономического развития и введении в совет министра экономического развития Орешкина Максима Станиславовича. Сегодня он избран председателем совета», — приводит РБК слова Кудрина.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР) был избран бывший министр финансов Российской Федерации, глава Комитета общественных инициатив Алексей Кудрин. Подключиться к разработке стратегии развития России после 2018 года его лично попросил президент РФ Владимир Путин. Об уходе с должности главы ЦСР стало известно в мае 2018 года, после того как Кудрин был назначен на должность председателя Счётной палаты.