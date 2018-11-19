Ярославль, 19 ноября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области вновь требует включить ООО «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядных организаций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФАС по Ярославской области.

Ремонт крыши в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фонд уже пытался сделать это, но комиссия УФАС признала, что в срыве ремонта домов на улице Лучезарной подрядчик не виноват.

После этого была еще одна аналогичная попытка, касающаяся домов на улицах Маланова, Красноперекопской и Урочской. Однако и в этом случае ФАС встала на сторону «Дельты Констракшн».

Ситуация по этим домам несколько отличалась. Сначала фонд предлагал расторгнуть договор по соглашению сторон, а «Дельта» не делала этого. Подрядчик подписал соглашение только после уведомления о расторжения в одностороннем порядке. При этом комиссия УФАС признала правомерным расторжение именно по соглашению сторон, что не ведет к включению фирмы в реестр недобросовестных.

И вот новое требование. На этот раз фонд расторг в одностороннем порядке договор о ремонте 5 домов: на ул. Карла Либнехта, 38а, Угличской, д. 66, пос. завода 50, д. 36, ул. Жукова, д. 21, ул. Лизы Чайкиной, д. 11. Фонд не смог оперативно сообщить, в чем суть претензий, по данным ИА REGNUM как минимум в двух домах работы были выполнены. Рассмотрение дела назначено на 23 ноября.

Интересно, что фонд пока не обжаловал предыдущие решения УФАС. Так или иначе, но пока ярославскому фонду никак не удалось привлечь к ответственности подрядчика, затянувшего работы почти на год, а по ряду объектам даже не приступившего к ним.