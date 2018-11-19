Ульяновск, 19 ноября, 2018, 11:56 — ИА Регнум. В Ульяновской области будет создан фонд защиты обманутых дольщиков. Соответствующее поручение дал губернатор Сергей Морозов по итогам встречи с заместителем генерального прокурора России Сергеем Зайцевым, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дольщики

Основной темой встречи стали проблемы дольщиков. Сергей Морозов проинформировал, что поручил премьеру Александру Смекалину совместно с минстроем провести «серию встречи» с дольщиками, чьё жильё не достроено. Кроме того, будет проведена «повторная тщательная проверка таких объектов».

«Мы досконально разберёмся в этой проблеме: там, где нарушаются права граждан, законодательство, будут возбуждены уголовные дела, чтобы защитить интересы людей», — заверил губернатор, отметив, что поручил правительству региона создать фонд защиты обманутых дольщиков.

Как именно данный фонд будет защищать дольщиков и каковы его полномочия, не сообщается.

Отметим, одним из наиболее проблемных объектов ЖК «Молодежный» (улица Буинская) в Ульяновске. Ранее дольщики выходили на акции протеста и организовывали одиночные пикеты. В местной прессе отмечалось, что дом на Буинской планировался как самый большой жилой дом в Ульяновске в 24 этажа и 1,1 тыс. квартир. Сдачу дома переносили более 10 раз. С инициативной группой участников долевого строительства ранее встретился премьер Александр Смекалин.

«Под личным руководством прокурора Ульяновской области Сергея Хуртина создана рабочая группа, которая в ежедневном режиме будет направлять информацию о ситуации в Генеральную прокуратуру и дольщикам. Кроме того, к данной работе подключатся сотрудники органов внутренних дел, департамента строительства региона и актив участников долевого строительства», — сообщил ульяновский премьер.

Власти отмечают, что на начало ноября общая готовность многоквартирного дома на улице Буинской составляет 70%, разработан ряд возможных решений по вводу дома в эксплуатацию. Рассматривается несколько вариантов решения проблемы, в том числе как самостоятельное завершение строительства нынешним застройщиком, так возможность введения процедуры банкротства и передача объекта жилищно-строительному кооперативу дольщиков. Другой сценарий — передача объекта новому инвестору, согласованному с Министроем РФ.