Красноярский край, 3 марта, 2003, 14:27 — ИА Регнум. Сегодня ночью рядом с автодорогой Норильск-Алыкель, на участке между Надеждинским металлургическим заводом и постом ГАИ на реке Купец, произошел разрыв трубопровода диаметром 1000 мм с технической водой.

Авария была обнаружена около трех часов ночи, вытекающая вода попала на проезжую часть. К семи часам утра движение легковых автомобилей через залитый участок дороги стало невозможным, и было запрещено госавтоинспекцией. В настоящее время на ликвидации порыва работают бригады ТВГС, техника производственного объединения "Норильскстроймеханизация" и специалисты Надеждинского металлургического завода. Место аварии посетил сегодня исполняющий обязанности главы Норильска Геннадий Петухов. Порыв трубы не расценивается как крупная авария, однако на ее устранение потребуется время.