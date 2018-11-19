Переславль-Залесский, Ярославская область, 19 ноября, 2018, 12:10 — ИА Регнум. Администрация Переславля-Залесского Ярославской области сообщает, что окончательная схема реорганизации бюджетных учреждений культуры не утверждена, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это следует из ответа на запрос ИА REGNUM в администрацию Переславля-Залесского по поводу распространяющейся информации о грядущих сокращениях в учреждениях культуры городского округа.

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В ответе за подписью начальника Управления культуры администрации Переславля Александры Минихановой сообщается, что на основании закона об объединении Переславля и сельских поселений Переславского муниципального района в целях качественного предоставления услуг в сфере культуры было принято решение о создании единой библиотечной и культурно-досуговой структуры путем создания двух новых муниципальных учреждений — МУК «Центральная библиотечная система» и МУК «Городской дом культуры.» Это подразумевает присоединение учреждений культуры сельских поселений к уже функционирующим городским учреждениям. Утверждается, что штатное расписание данных городских учреждений предусматривает введение новых единиц.

Однако на прямой вопрос, предусматриваются ли сокращения среди работников сферы культуры, ответа нет. Сообщается, что «в настоящий момент разработан проект концепции ВЦП «Развитие культуры и искусства в городском округе городе Переславле-Залесского на 2019−2121 гг…» «Администрацией города Переславля-Залесского регулярно организуется ряд плановых совещаний… На рассмотрение выносятся вопросы о функциональных обязанностях специалистов на местах и внесению предложений по новой структуре отрасли культуры».

ИА REGNUM ранее сообщало, что больше половины библиотекарей Центральной библиотеки Переславля получили уведомления о сокращениях. Также от работников сферы культуры Переславского района поступила информация о грядущих больших сокращениях в домах культуры и сельских библиотеках. После публикаций в СМИ взамен выданных некоторым библиотекарям уведомлений о сокращении теперь уже всем сотрудникам переславских библиотек раздали уведомления о сокращении в связи с созданием нового централизованной библиотечной системы. Остается только гадать, произошла бы выдача новых уведомлений взамен выборочных сокращений без объяснения причин, если бы информация о сокращениях не стала бы достоянием СМИ.

На прошедших в Переславле 14 ноября 2018 года публичных слушаниях по проекту бюджета городского округа на 2019 год исполняющий обязанности главы Валерий Астраханцев утвердительно ответил на вопрос о том, предусмотрено ли в бюджете финансирование оплаты труда сотрудников сферы культуры хотя бы на прежнем уровне. Однако конкретно структура и финансирование отрасли культуры не обсуждались.