Анкара, 19 ноября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Береговая охрана Турции спасла более 40 мигрантов, оказавшихся на одном из островов Эгейского моря, сообщает американское агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По данным турецких моряков, мигранты находились на острове Юмурта, расположенном у побережья турецкой провинции Балыкесир.

В спасательной операции участвовали два вертолета, а также один корабль береговой охраны. Среди спасенных мигрантов, страна происхождения которых не указывается, находились также женщины и дети.