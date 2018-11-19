Новосибирск, 19 ноября, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть вновь избран первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 19 ноября, в пресс-службе обкома.

Kprfnsk.ru Анатолий Локоть за трибуной

Уточняется, что XXVII отчётно-выборная конференция Новосибирского областного комитета КПРФ состоялась 17 ноября. В том числе на конференции коммунисты избрали руководство и контрольные органы парторганизации.

Первый секретарь обкома Анатолий Локоть, выступивший с докладом, высказался по поводу выдвижения кандидатуры на выборах мэра Новосибирска:

«Не думаю, что сегодня можно считать состоявшимся решение по выдвижению конкретной кандидатуры на выборах мэра Новосибирска. Не в традициях нашей партии, когда мы обсуждаем только одну кандидатуру. У нас есть кандидаты, которых можно обсуждать».

Резюмируя, Локоть подчеркнул, что решение по этому поводу должно приниматься «осознано, совместно с широкими кругами общественности, с избирателями города Новосибирска».

Новый состав обкома избрали тайным голосованием. Первым секретарем Новосибирского обкома КПРФ вновь стал Анатолий Локоть, вторым секретарем — Ренат Сулейманов, секретарями обкома — Владимир Карпов и Алексей Русаков.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Анатолий Локоть является первым секретарём Новосибирского обкома КПРФ с февраля 2006 года. В апреле 2014 года был избран мэром города Новосибирска.

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