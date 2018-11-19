Вашингтон, 19 ноября, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Глава корпорации Apple Тим Кук стал реже пользоваться своим смартфоном iPhone для получения тех или иных сведений или проверки информации. В этом он признался в интервью журналисту портала Axios.

Mike Deerkoski Тим Кук на фоне логотипа Apple

Читайте также: В Apple опровергли информацию о намеренном ухудшении Face ID

По его словам, такой большой поток новостей начал его утомлять. Кук перенастроил свой гаджет так, чтобы получать гораздо меньшее количество приходящих уведомлений, читать которые он также стал гораздо реже.

«Число случаев, когда я достаю свое устройство, уменьшается»,­­ — отметил генеральный директор Apple.

Как сообщало ИА REGNUM, ровно год после закрытия рынков 8 ноября 2017 года назад компания Apple была оценена в более чем 900 млрд долларов, побив новый рекорд. Акции Apple выросли в 2017 году на 52,6%. А новейший продукт, iPhone X, несмотря на высокую цену, побил все рекорды, и при этом в очереди на него необходимо ждать несколько недель.