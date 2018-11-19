Дамаск, 19 ноября, 2018, 11:15 — ИА Регнум. Турция мобилизовала 6,5 тысячи подконтрольных боевиков из состава Свободной сирийской армии для предстоящего наступления. Наступление планируется в восточном регионе долины реки Евфрат на курдские отряды Народных защитников, которые контролируют эту территорию.

Freedom House Боевики Свободной сирийской армии (ССА)

Следует отметить, что курдские отряды являются основой Сирийских демократических сил, созданных и поддерживаемых США. Недавно американские военные начали совместное патрулирование с СДС в районах их соприкосновения с турецкими войсками. В интернете даже появились фото совместных приемов пищи американских военнослужащих и курдских бойцов, что вызвало крайнее раздражение в Турции.

Участие в наступлении турецких военных будет принимать в первую очередь полк «Аль-Хамза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта группа является одной из крупнейших в составе Свободной сирийской армии. Она сыграла ключевую роль в предыдущей турецкой военной операции «Оливковая ветвь», в ходе которой под контроль Турции перешел район сирийского региона Африн.

Местные наблюдатели предполагают, что, скорее всего, наступление турецкой армии и ее союзников пойдет в направлении города Кобани (Айн-эль-Араб). Город расположен в сирийской провинции Алеппо, на севере Сирии.

Данные планы Анкары вызывают обоснованное беспокойство в Дамаске, т. к. речь идет о проведении военной операции на территории страны. А Турция свои действия с сирийским правительством не согласовывает.