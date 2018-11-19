Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Усть-Донецком районе Ростовской области появится новая шахта — «Садкинская-Восточная». Стоимость проекта превышает 6,5 млрд рублей. Об этом донского губернатора Василий Голубева проинформировал генеральный директор «Южной угольной компании» Роман Штейнцайг, сообщает пресс-службе губернатора.

Цитата из х/ф «Жерминаль». Реж. Клод Берри. 1993. Франция Угольная шахта

Объект появится на участке с запасами 78 млн тонн антрацита. Мощность нового производства составит 3 млн тонн антрацита в год и позволит трудоустроить 1 тыс. человек. Проект уже получил положительную оценку госэкспертизы.

Наряду с этим «Южная угольная компания» разрабатывает проект шахты «Садкинская-Северная» на участке с запасами 232 млн тонн производственной мощностью 2,1 млн тонн в год.

ИА REGNUM напоминает, что ООО «Южная угольная компания» была основана в 2004 году. В 2005 году компания приобрела на аукционе один из активов ОАО «Ростовуголь» ООО «Шахтоуправление «Садкинское», расположенную в Белокалитвенском районе. Данная шахта была построена с проектной мощностью 400 тыс. тонн в год.

В момент приобретения шахта была остановлена и находилась в состоянии ликвидации. Приступив к реанимации шахты, находившейся в стадии ликвидации, ставка была сделана на модернизацию производства. Ориентир был взят на прогрессивные мировые тенденции — развитие угольного предприятия по схеме «шахта-лава».

Среди стран, в которые осуществляется экспорт добытого угля, — Египет, Греция, Турция, Польша, Италия, США, Албания и Болгария.