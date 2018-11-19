Москва, 19 ноября, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия якобы может начать наступление на Украину после завершения строительства «Северного потока — 2», являются фантазиями, заявил председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков в своем Twitter.

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«Фантазии Варшавы не знают границ. А вот реализма там днём с огнём не сыскать», — написал Пушков, комментируя слова Моравецкого.

Как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2», длина которого составит более 1,2 тыс. км, будет проходить по дну Балтийского моря, доставляя российский газ в Германию. В проекте, помимо России и Германии, участвуют Нидерланды и Франция.