Амстердам, 19 ноября, 2018, 11:07 — ИА Регнум. Обнаруженная в Румынии картина «Голова арлекина», по-видимому, не является работой испанского художника Пабло Пикассо, передает немецкий канал N-TV 19 ноября.

Пабло Пикассо (предположительно). Голова арлекина. 1971

Голландская писательница румынского происхождения Мира Фетику призналась в эфире радиостанции NOS, что стала жертвой рекламного трюка двух бельгийских режиссеров. Они занимались проектом, посвященным голландскому мастеру Герту Яну Янсену, изготовителю копий картин.

Фетику получила анонимное известие об обнаружении картины Пикассо в румынском лесу и распространила эту информацию. Позже ей пришло письмо от бельгийских режиссеров Ива Дегриза и Барта Баэле, в котором они признались в розыгрыше.

Картина «Голова Арлекина» была обнаружена в лесу под камнем 17 ноября. Стоимость подлинника оценивается в €800 тыс. Он был украден из галереи «Кюнстхал» в Роттердаме в 2012 году.

Искусствовед Петер ван Беверен в эфире голландского радио сообщил, что обнаруженная картина является фальшивкой: цвета, детали и линии выдают её. Прокуратура Румынии по запросу не смогла ответить, действительно ли известие о находке работы Пикассо является обманом.

Как сообщало ИА REGNUM, найденная в уезде Тулча картина была доставлена в посольство Нидерландов в Румынии двумя голландскими гражданами.