Москва, 19 ноября, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Предстоящая зима в России будет теплее обычного, к таким выводам пришли учёные-климатологи и специалисты национальных метеослужб на Климатическом форуме стран СНГ, проходившем в Москве. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета.

Константин Коровин. Зима

Отмечается, что главной целью ежегодного форума является выпуск консенсусного прогноза на предстоящий зимний сезон и всестороннее обсуждение актуальных проблем мониторинга и прогнозирования климатической изменчивости.

«На большей части территории Северной Евразии, по данным большинства прогностических центров, зимний сезон 2018−2019 гг. ожидается теплее обычного. В Казахстане, в Средней Азии, на юге Западной Сибири более вероятны отрицательные аномалии температуры воздуха. На юге Дальнего Востока температурный фон ожидается близким к норме», — говорится в итоговом консенсусном решении учёных.

Пятнадцатая сессия Климатического форума стран СНГ по сезонным прогнозам была организована в Москве Северо-Евразийским климатическим центром. Мероприятие поддержали Гидрометцентр России, Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова, Институт глобального климата и экологии, Всероссийский институт гидрометеорологической информации, Всероссийский НИИ сельскохозяйственной метеорологии и Национальные метеослужбы стран СНГ.

Консенсусный прогноз носит консультативный характер и может применяться к конкретным регионам с учетом предсказуемости атмосферных процессов, региональных климатических особенностей и качества современных гидродинамических моделей.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в России предстоящей зимой