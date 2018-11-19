Уттар-Прадеш, Индия, 19 ноября, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, военнослужащие Вооруженных сил России прибыли в Индию. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) прибыли в эту страну для участия в двустороннем российско-индийском учении «Индра-2018», сообщили в Минобороны РФ.

Mil.ru Российско-индийские учения «Индра-2018»

В военных учениях РФ и Индии примут участие около 500 военных

Учение «Индра-2018» пройдет на полигоне «Бабина» в штате Уттар Прадеш на Северо-западе Индии. 250 военнослужащих ВВО разместились в полевом лагере. Они уже приступили к освоению танков и боевых машин пехоты Вооруженных сил Индии. Это требуется для отработки совместных задач.

Читайте также: Учения России и Индии «Индра» пройдут с 18 по 28 ноября

Как сообщало ИА REGNUM, всего к учениям «Индра-2018», которые пройдут с 18 по 28 ноября 2018 года, будут привлечены около 500 военнослужащих России и Индии. В ходе учений они отработают тактические действия объединенной группировки войск по нейтрализации условного бандформирования.

Ранее на эту тему: Россия и Индия проведут военные учения в ноябре