Калуга, 19 ноября, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 января 2019 года жителям многоквартирных домов без лифтов придётся платить в региональный Фонд капитального ремонта за один квадратный метр общей площади 7,33 рубля, а не 7,03 как в настоящее время. В итоге размер взноса на капремонт общего имущества вырастет на 4,3%, сообщает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление областного правительства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы растут

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При этом гражданам, проживающим в домах с лифтами, капитальный ремонт будет стоить дороже на 4,2%. Так, если сейчас жители этих домов платят 8,02 рубля за один квадратный метр жилой площади, то в 2019 году им предстоит платить уже 8,36 рубля.

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Как сообщало ИА REGNUM по стоянию на конце августа 2018 года, в Калужской области на капитальный ремонт многоквартирных домов поступило порядка 3,5 млрд рублей взносов, израсходован 71% этих средств. В 2018 году в регионе планируется отремонтировать 186 крыш, 68 фасадов, 120 отмосток, более 100 внутридомовых инженерных сетей, идут работы по замене 382 лифтов в 122 многоквартирных домах.