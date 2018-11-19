Киев, 19 ноября, 2018, 10:49 — ИА Регнум. Оболонский суд Киева, в котором рассматривается дело бывшего президента Украины Виктора Януковича, не будет слушать показания экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, поскольку они не повлияют на решение суда, сообщило издание «Апостроф» 18 ноября со ссылкой на собственные источники в генеральной прокуратуре Украины.

Kremlin.ru Виктор Янукович

«Слушать показания Ставицкого никто не будет, так как уже ничто не повлияет на суть приговора Януковичу. Решено, что суд должен проигнорировать его запросы. Либо, если ситуация на процессе по Януковичу будет того требовать — отказать Ставицкому в праве давать показания по этому делу официально», — сообщил собеседник издания.

Он также отметил, что перед судом стоит задача как можно скорее завершить судебный процесс. Кроме того, власти не выгодно давать экс-министру возможность публично опровергнуть выдвинутые ему обвинения.

Напомним, 16 ноября популярный украинский блогер Анатолий Шарий опубликовал интервью с бывшим министром энергетики и угольной промышленности Украины Эдуардом Ставицким, в котором тот заявил, что обладает важными сведениями, касающимися дела Януковича. Ставицкий официально обратился к суду с просьбой предоставить ему возможность дать показания.

Ранее стало известно о госпитализации Виктора Януковича с тяжёлой травмой спины. Многие эксперты считают, что слухи о травме являются предлогом для отмены выступления Януковича перед украинским судом, которое должно было состояться 19 ноября 2018 года.

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