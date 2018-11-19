Шахты, Ростовская область, 19 ноября, 2018, 10:29 — ИА Регнум. В Ростовской области произошёл смертельный пожар. По информации регионального МЧС, огонь вспыхнул в частном доме в городе Шахты.

(сс)Falkenpost Огонь

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Сообщение о возгорании в одноэтажном здании по проспекту Победы Революции поступило в 23:13 18 ноября. Справиться с огнем пожарным удалось менее чем за полчаса. А уже к полуночи пожар был полностью потушен.

Однако без жертв не обошлось. На месте происшествия были обнаружены тела двух мужчин, женщины и ребёнка. Их личности устанавливаются. По другим данным, среди погибших — двое детей.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Начата доследственная проверка. Причины возгорания устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё один страшный пожар произошёл в Ростовской области 16 ноября. Нахуторе Рябичев Волгодонского района загорелся один из частных домов. В результате погибли мать с тремя маленькими детьми.