Соледар, ДНР, 19 ноября, 2018, 10:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки киевские силовики выпустили по территории ДНР 17 боеприпасов, сообщили 19 ноября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

На донецком направлении агрессор дважды применил гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие. На горловском направлении ВСУ выпустили 15 гранат из гранатомёта АГС, на юге ДНР дважды открыли огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (поселок шахты им. Гагарина), Ясиноватая, Крутая Балка, Спартак, Донецк (поселок шахты Трудовская, Александровка), Старомихайловка, Коминтерново, Саханка», — отметили в СЦКК.

Жертв среди мирного населения и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ выпустили по ДНР 314 единиц боеприпасов. Во время обстрела западной окраины Донецка ранение получил один мирный житель.

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Украина продолжает нарушать Минские соглашения, несмотря на многочисленные попытки представителей Донбасса и международных посредников установить перемирие в регионе.