Нью-Дели, 19 ноября, 2018, 11:08 — ИА Регнум. 18 ноября президент Индии Рамнатх Ковинд прибыл во Вьетнам с трехдневным визитом. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», данная поездка стала первым визитом Рамнатха Ковинда в страны Юго-Восточной Азии в качестве главы государства.

(сс) Republica Дананг. Вьетнам

Администрация президента Индии сообщила, что по прибытии во вьетнамский город Дананг Рамнатху Ковинду был оказан тёплый приём. Планируется, что в ходе визита президент Индии проведёт переговоры с высшим руководством Вьетнама по вопросам развития двусторонних связей.

Ожидается, что по завершении поездки во Вьетнам Рамнатх Ковинд также посетит Австралию. Общая продолжительность поездки составит семь дней.