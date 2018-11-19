Москва, 19 ноября, 2018, 10:13 — ИА Регнум. По результатам проверки Центробанка РФ для системы денежных переводов «Юнистрим» на полгода ограничены операции по обмену наличной валюты. Об этом пишет 19 ноября «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Отмечается, что регулятор проверял «Юнистрим» с июня по август, после чего ввел указанные ограничения из-за нарушений «антиотмывочного» законодательства. Сообщается, что банк нарушал прописанные законом нормы в процессе идентификации клиентов, обменивавших крупные суммы в наличной валюте.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что за пять лет начиная с 2013 года Банк России лишил лицензий более 400 и санировал более 30 российских банков.

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