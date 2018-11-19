Дакка, 19 ноября, 2018, 10:44 — ИА Регнум. Заместитель главы оппозиционной «Националистической партии Бангладеш» (НПБ) Рухул Кабир Ризви обвинил центральную избирательную комиссию страны в попытке сокрыть воровство лидеров правящей партии «Авами лиг» («Народная лига»). Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Дойник иттифак».

Цитата из х/ф «Мастер и Маргарита». Реж. Владимир Бортко. 2005. Россия Сокрытие улик

В штабе НПБ Рухул Кабир Ризви заявил, что ЦИК отменила требование предоставлять сведения о подоходных налогах, уплаченных кандидатами в депутаты Национальной ассамблеи Бангладеш, с целью сокрытия истинных доходов деятелей правящей «Авами лиг». Он также выступил с критикой антикоррупционной комиссии, которая закрывает глаза на преступления, совершаемые партией власти.

Выборы в Национальную ассамблею Бангладеш запланированы на 30 декабря 2018 года.