Чита, 19 ноября, 2018, 10:14 — ИА Регнум. В населённых пунктах ряда районов Забайкальского края сложилась критическая ситуация с запасами топлива. По словам министра территориального развития Забайкальского края Виктора Паздникова, наиболее серьёзные проблемы с отоплением существуют в Оловяннинском, Тунгокочинском, Агинском, Карымском, Улетовском, Могочинском, Чернышевском, Забайкальском, Сретенском и Балейском районах. Вопросы отопительного сезона стали предметом online-совещания врио губернатора Забайкальского края Александра Осипова с главами районов, сообщает официальный сайт региона.

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«Действия ряда муниципалитетов крайне слабо организованы, это долго продолжаться не может. Такое положение дел просто недопустимо, необходимо оптимизировать ресурсы и силы», — подчеркнул Александр Осипов.

Также он обратил внимание всех ведомств на надлежащее выполнение обязанностей.

«Буду принимать жёсткие, в том числе кадровые, а где-то и иные решения, к тем руководителям, кто провалит отопительный сезон, на чьей территории будут мерзнуть люди», — заявил глава региона.

По его словам, чтобы оперативно решить текущие отопительные проблемы, в бюджет Забайкалья вносятся изменения, согласно которым в районы будет направлено более 300 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблемы с отопительным сезоном в Забайкальском крае, где температура воздуха опускается уже местами 20−25°С, не прекращаются. Свидетельство тому — плачевная ситуация, сложившаяся в посёлке Верх-Чита Читинского района, где на прошлой неделе из-за низких температур в помещениях замерзали воспитанники детского сада, школьники и, собственно, сами работники местной администрации. Как выяснилось, сказались проблемы не только с нехваткой средств на отопление: закупленный для этого уголь попросту украли.

В начале октября 2018 года нехватка средств на приобретение угля стала причиной введения режима ЧС в селе Верх-Усугли и Вершино-Дарасунском.