Красноярск, 19 ноября, 2018, 10:04 — ИА Регнум. В Красноярске сотрудники ДПС задержали главного тренера местного футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева за вождение в состоянии алкогольного опьянения, об этом 19 ноября сообщила начальник пресс-службы регионального управления ГИБДД Юлия Глушакова.

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«Подтверждаю факт задержания Дмитрия Аленичева и автотранспортного средства, за рулём которого он находился в момент задержания», — цитирует издание Глушакову.

Отмечается, что Аленичев был задержан на клубном автомобиле Hyundai Santa Fe 17 ноября. Теперь ему грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав сроком на два года.

Напомним, Аленичев возглавил «Енисей» в 2017 году и вывел команду в Премьер-лигу впервые в истории. В сезоне 2017/18 «Енисей» под руководством Аленичева замыкает турнирную таблицу чемпионата, имея в активе шесть очков.

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