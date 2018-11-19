Исламабад, 19 ноября, 2018, 15:32 — ИА Регнум. Глава Службы развития водных и энергетических ресурсов Пакистана (Wapda) Музаммил Хусейн заявил, что Пакистану угрожает засуха.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Сушь вокруг

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Музаммил Хусейн отметил, что запасы воды в основных дамбах страны сократились на четверть с 1975 года. На данный момент Пакистан обладает запасами для покрытия 30-ти дневных нужд страны в случае засухи. В то же время, по информации Службы развития водных и энергетических ресурсов Пакистана запасы воды Индии покрывают потребности страны в течение 170 дней.

Более того, водные ресурсы на одного человека, по расчетам Службы, составляют всего 908 кубических метров. Такие показатели, по мнению Музаммила Хусейна, требуют создания долгосрочного плана развития водных ресурсов и увеличения возможностей для хранения в дамбах страны.

Сооружение новых плотин и реконструкция старых стали первыми целями нового правительства Пакистана.