Украина боится войны с РФ, Молдавию накрывает русофобия: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 ноября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Запад не хочет возвращения российских баз на Кубу;
- На Украине боятся «большой войны» с Москвой;
- В Молдавии найден «русский след»;
- Исаакиевский собор — православный символ Санкт-Петербурга;
- Липецкий врио указал студентам на маленький заработок.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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