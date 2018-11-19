Кабул, 19 ноября, 2018, 17:00 — ИА Регнум. Во время телевизионного интервью бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай заявил, что заседание Московского формата по Афганистану, прошедшее 9 ноября в Москве, является первым и верным шагом в направлении установления мира в Афганистане и во всем регионе.

Kremlin.ru Хамид Карзай

По сообщению афганского новостного издания Tolo News, бывший глава государства сказал, что заседание в Москве является первыми переговорами, которые прошли в столице одной из ведущих мировых держав и в котором приняли участие представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Высшего совета мира и стран региона. Именно поэтому заседание Московского формата по Афганистану, по мнению Хамида Карзая, можно оценивать как важный и позитивный шаг навстречу миру в Афганистане.

Бывший президент Афганистана также прокомментировал переговоры специального представителя США по процессу национального примирения Зальмая Халилзада с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре. По словам Хамида Карзая, США сделали правильный выбор в пользу переговоров, отказавшись от своей предыдущей крайне неудачной стратегии.