Токио, 19 ноября, 2018, 15:26 — ИА Регнум. Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии представило проект для введения в практическое использование летающих машин в 2020 году. Согласно предполагаемым картам дорог, летающие аппараты будут в основном использоваться на отдаленных островах и горных местностях для перевозки людей и грузов. Для личного использования машины будут разрабатываться только в 2030-х годах.

Цитата из к/ф «Назад в будущее». реж Роберт Земекис. 1985. США Летающая машина

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», на совещании было предложено, чтобы автомобили нового поколения использовались также для оказания первой помощи и чрезвычайного реагирования на стихийные бедствия. Было согласовано, что летающие машины смогут быть задействованы в любой точке земного шара, но для этого необходима единая стандартизация.