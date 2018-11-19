Нагасаки, Япония, 19 ноября, 2018, 11:04 — ИА Регнум. 18 ноября прошел шестой по счету митинг японской неправительственной организации «Глобальная гражданская ассамблея по ликвидации ядерного оружия города Нагасаки». Участники призывали к ратификации Договора о запрещении ядерного оружия и к избавлению Японии от «ядерного зонтика» США.

State.gov Нет ядерному оружию

По информации японской новостной газеты «Никкей Симбун», жители города, ставшего жертвой атомных бомбардировок Соединенных Штатов во время Второй мировой войны, призвали США и Россию придерживаться Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также вести диалог по сокращению ядерного оружия. Жители также заявили, что они поддерживают диалог между США и Северной Кореей по денуклеаризации Корейского полуострова и призвали соседние страны к реализации зоны, свободной от ядерного оружия.

Участники также прошлись по городу с плакатом «Мы не хотим ядерную войну».