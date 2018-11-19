Москва, 19 ноября, 2018, 09:49 — ИА Регнум. Дата переговоров президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на полях саммита G20 в Аргентине согласовывается, заявил 19 ноября журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Владимир Путин. Переговоры

«Дата согласовывается», — заявил Ушаков.

Напомним, 9 ноября президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме заявил, что он намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на предстоящем саммите в Аргентине, который будет проходить в Буэнос-Айресе с 30 ноября по 1 декабря.

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