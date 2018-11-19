Астана, 19 ноября, 2018, 09:54 — ИА Регнум. По итогам десяти месяцев 2018 года объем контейнерных перевозок через Казахстан составил 411,5 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что на 49% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает 19 ноября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию Казахстана Жениса Касымбека.

steve gibson Контейнеры

В 2018 году объем транзитных контейнерных перевозок в Казахстане запланирован на уровне 536 тыс. контейнеров в ДФЭ. За отчетный период в направлении Китай — Европа данный показатель составил 235,5 тыс. контейнеров в ДФЭ, что на 54% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре предприниматели Восточно-Казахстанской области пожаловались на дефицит железнодорожных вагонов, которых не хватает ни на внешнем, ни на внутреннем направлении.