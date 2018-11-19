В Москве «Поколение NEXT» обсудит профессии будущего
Москва, 19 ноября, 2018, 09:45 — ИА Регнум. В Москве на ВДНХ в павильоне «Умный город» 22 и 23 ноября пройдет конференция «Поколение NEXT». Форум посвящен профессиям будущего. Чтобы принять участие в конференции необходимо предварительно зарегистрироваться, сообщается на портале мэра Москвы.
Программа конференция подготовлена для школьников, родителей и педагогов. На «Поколении NEXT» представители IT-индустрии обсудят профессии будущего. Будут проведены мастер-классы, где IT-специалисты расскажут школьникам о профессиях программиста, веб-дизайнера, системного инженера, специалиста по информационной безопасности и др.
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Родителям на конференции объяснят, как воспитывать детей в цифровом веке. Пояснят особенности обучения поколения будущего, расскажут о влиянии инновационных технологий на детей и их образование.
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Как сообщало ИА REGNUM, конференции «Поколение NEXT» проводят с 2015 года. В 2017 году в ней приняли участие более 1200 школьников и около 400 учителей.
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