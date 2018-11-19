Якутск, 19 ноября, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Отборочный этап Седьмой студенческой олимпиады по хирургии прошёл в Медицинском институте Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в конце прошлой недели, об этом 19 ноября сообщает пресс-служба вуза.

(сс) Piron Guillaume Хирурги

Олимпиада пройдёт в два этапа, и завершится 14 декабря. На первом этапе участники выполнили относительно простые, но основополагающие конкурсы по хирургии: вязание узлов, кишечный шов и швы на кожу. По его результатам жюри отобрало 30 человек, которым предстоит выступить во втором этапе.

«Участники будут разделены на три команды по 10 человек в каждой. Наставниками групп выступят действующие ординаторы первого и второго года обучения», — сообщил главный модератор мероприятия, доцент МИ СВФУ Дмитрий Семенов.

Финал олимпиады пройдет 14 декабря. Отмечается, что поддержку организаторам оказывают медицинские учреждения Якутска.

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