Киншаса, 19 ноября, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Семеро миротворцев Миссии Организации Объединенных Нации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) были убиты, еще десятеро ранены в ходе совместной военной операции с войсками ДРК (Демократическая Республика Конго), направленной против повстанцев восточной части страны.

Цитата из х/ф «Тринадцать». Реж. Михаил Ромм. 1936. СССР Убитый

По информации новостного агентства RFI Kiswahili, Генеральный секретарь ООН (Организация Объединенных Наций) АнтониуГуттереш в своем заявлении осудил убийство одного танзанийского и шестерых малавийских миротворцев ООН в ДРК (Демократическая Республика Конго).

СтефанДюжаррик, пресс-секретарь Генерального секретаря ООН, сообщил также о 10 раненных миротворцах и одном пропавшем солдате миссии, добавив, что есть потери и среди конголезских военнослужащих. Эту информацию подтвердил и заместитель главы МООНСДРК, генерал БернардКомминс, однако точное количество убитых и раненых конголезцев в ходе операции сообщено не было.

Дюжаррик отметил также, что отряды вооруженных силы Малави были опечалены новостью о смерти их военнослужащих в операции.

Вооруженные силы Малави еще не дали никаких комментариев по данному событию.

МООНСДРК ведет военную операцию в ДРК с 13 ноября совместно с войсками ДРК против угандийских повстанцев «Альянса демократических сил» (ADF).