Москва, 19 ноября, 2018, 09:32 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский надеется, что рост цен на колбасу и сосиски скажется на качестве продуктов питания, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

(сс) CWitte Колбаса

«Надеюсь, это отразится и на качестве. В колбасе сегодня полно химии, сплошь ГМО, соя, а настоящих ингредиентов мало. Я где только ни покупал — везде одно и то же. И в Европе то же самое, особенно в Восточной, куда второй сорт отправляют. Есть это просто нельзя. Может, более высокая цена хотя бы скажется на качестве», — полагает Жириновский.

Минздрав поддержал инициативу ввести налог на колбасу, сосиски, бекон в размере более 160 рублей на килограмм, что приведет к удорожанию этой продукции для граждан почти на 30%, пишут «Известия».