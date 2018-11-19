Москва, 19 ноября, 2018, 09:27 — ИА Регнум. С 1 января 2019 года в России максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет будет увеличен с 24 тыс. рублей до 26 тыс. рублей, сообщили 19 ноября в пресс-службе Фонда социального страхования (ФСС).

Эжен Каррьер. Материнство. Ок. 1890

«Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 152,27 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, ожидается, что минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января следующего года вырастет почти до 52 тыс. рублей, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуму РФ внесли законопроект о продлении срока выплат пособия по уходу за ребенком и смягчении условий получения пособия по беременности и родам.

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