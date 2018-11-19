Токио, 19 ноября, 2018, 15:38 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудили двустороннее соглашение по безопасности. Основным пунктом соглашения будет определение правового статуса Сил самообороны Японии в Австралии и австралийских Сил обороны в Японии.

Jon Southcoasting Рукопожатие

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», соглашение послужит импульсом для дальнейшей активизации сотрудничества в сфере безопасности не только на суше, но и на море.

«Япония и Австралия будут углублять свое особое стратегическое партнерство, чтобы реализовать общее видение свободного, открытого и безопасного Индо-Тихоокеанского региона», — сказал премьер-министр Японии на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Дарвине, Австралия.

Моррисон также отметил, что для Австралии поддержание безопасности на море имеет особое значение.