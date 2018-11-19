Туркестан, Казахстан, 19 ноября, 2018, 09:24 — ИА Регнум. В Туркестане открылась международная научно-теоретическая конференция «Священный Туркестан и духовная модернизация тюркского мира», сообщили 19 ноября в пресс-службе акимата (администрации) региона.

Цитата из х/ф «Белое Солнце пустыни». Реж. Владимир Мотыль. 1970. СССР Почтенные старцы

Конференция проходит при поддержке Тюркского совета и Международного казахско-турецкий университет имени Х. А. Яссави. В рамках мероприятия проходят заседания секций «Священные места тюркского мира», «Великие личности тюркского мира» и «Тюркские языки и письменность».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября участники XI саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств подписали совместную декларацию. В рамках саммита Венгрия была наделена статусом наблюдателя в Совете.