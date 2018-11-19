Манила, 19 ноября, 2018, 09:18 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин высокого оценил двусторонние отношения с Филиппинами с момента прихода к власти в этой стране президента Родриго Дутерте, о чем китайский лидер написал в статье в филиппинской газете Philippine Star.

Архип Куинджи. Радуга. 1900–1905

«С того момента как президент Дутерте занял президентское кресло, Китай и Филиппины возобновили диалог и начали надлежащим образом двигаться в сторону разрешения территориального вопроса в Южно-Китайском море. Наши отношения сейчас — это радуга после дождя. Всего за чуть более чем два года Китай стал крупнейшим торговым партнером Филиппин и крупнейшим рынком экспорта, и источником импорта, а также вторым по величине источником туристов», — заявил председатель Си.

По его словам, несмотря на все достижения, необходимо продолжать наращивать и укреплять двусторонние отношения, в том числе и в экономике, и в деле борьбы с наркоторговлей, и в борьбе с терроризмом. В том числе страны должны, по мнению главы КНР, объединиться в деле защиты экономической глобализации, которая является естественным и неизбежным процессом.

«Как гласит филиппинская поговорка: «ухватись за настоящее, чтобы не потерять будущее». Китай будет работать с Филиппинами на то, чтобы ухватиться за сегодняшние возможности и идти в ногу со временем. Давайте работать вместе, развиваться в духе азиатской традиции мира, доверия и добрососедства ради дальнейшей консолидации двусторонних отношений во имя еще более светлого будущего двух стран и Азии в целом», — такими словами председатель Си заканчивает свою статью.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 по 21 ноября текущего года председатель КНР Си Цзиньпин посетит Папуа — Новую Гвинею, Бруней и Филиппины в рамках участия во встрече глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая, в свою очередь, прошла с 17 по 18 ноября.

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