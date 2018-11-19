Новосибирск, 19 ноября, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Производство тротуарной плитки на основе золошлаковых отходов ТЭЦ запустили в Павлодаре учёные Новосибирского государственного технического университета и Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба российского вуза.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тротуарная плитка

Отмечается, что сотрудничество между новосибирским и павлодарским вузами началось в 2012 году. В соответствии с заключённым тогда договором, аспиранты ПГУ на базе кафедры инженерных проблем экологии НГТУ разрабатывали инновационные технологии по утилизации твердых отходов промышленности Павлодарской области.

Итогом многолетней работы стало создание инновационного производства и выпуск готовой продукции с себестоимостью на 20−30% ниже по сравнению с традиционными материалами. Новая технология позволяет заменять дорогостоящий цемент на дешевую высококальцевую золу, которая обладает вяжущими свойствами. При этом не требуется существенное изменение технологий изготовления обычных бетонных изделий.

В настоящее время представители университетов занимаются патентованием рецептуры для производства строительных изделий с использованием техногенных отходов. Планируется, что с апреля 2019 года учёные смогут начнут поставлять готовую продукцию строительным компаниям.

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