Москва, 19 ноября, 2018, 09:12 — ИА Регнум. Концерт рэпера ATL и коллектива ACIDHOUZE, который прошел в московском клубе Cition Hall 17 ноября, закончился давкой. Очевидцы, посетившие мероприятие, рассказали о случившемся в соцсетях, а представители группы позднее выразили сожаления по поводу случившегося в своём официальном паблике во «ВКонтакте»

(сс) Austin Neill Концерт

Очевидцы случившегося сообщали, что около половины людей, посетивших концерт, не могли получить свои вещи в гардеробе, другая половина вынуждена была в течение двух часов оставаться взаперти. Отмечается, что из-за этого началась давка. Сотрудники, работавшие в гардеробе, покинули его, и люди сами были вынуждены искать свою одежду, что в итоге привело к «мародёрству», написали очевидцы в соцсетях.

Организаторы концерта заявили, что в произошедшем виновата группа «вандалов и мошенников», которая «спровоцировала» ситуацию по «взлому и захвату гардероба». Посетители шоу в свою очередь обвинили в произошедшем организаторов. Также зрители сообщили, что организаторы удаляют видео давки из своих групп в соцсетях.

Читайте также: Певец Зейн Малик подтвердил слухи о путешествиях Тейлор Свифт в чемодане

Напомним, ранее СМИ сообщили, что на концерте рэпера Lil Pump из США, который прошёл в Великобритании, в городе Ноттингем, неизвестные распылили слезоточивый газ. Отмечалось, что из-за этого зрители и сам исполнитель почувствовали себя плохо.