Москва, 19 ноября, 2018, 09:10 — ИА Регнум. В Москве начнётся реставрация здания Дом съездов Наркомпроса, которе расположено в Малом Харитоньевском переулке. Задание на разработку проекта выдал столичный Департамент культурного наследия. Здание построено в готическом стиле в начале XX века (в 1906 году) и ни разу не реставрировалось, сообщается на портале мэра Москвы.

Raven Tao Здание Дома съездов Наркомпроса

Отмечается, что Дом Наркомпроса является объектом культурного наследия федерального значения. Перед реставрацией специалисты оценят состояние памятника, изучат архивные фотографии и документы. Затем собственник здания должен получить разрешение на реставрацию. И только после этого можно будет начать реставрационные работы.

В мэрии пояснили, что Дом съездов Наркомпроса представляет собой шестиэтажный дом с элементами английской готики. Он был построен для Московского политехнического общества. После революции 1917 года здание отдали Народному комиссариату образования РСФСР (Наркомпросу). В 1919—1921 годах в нём на съездах и совещаниях неоднократно выступал Владимир Ленин.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начнется реставрация мемориального музея-квартиры художника Аполлинария Васнецова. В этой квартире художник жил и работал в 1904—1933 годы, сообщается на портале мэра Москвы.

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